Correva sul marciapiede Travolta e uccisa a 3 anni

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Stava correndo sulin via Redipuglia, probabilmente per gioco, qualche metro lontana dalla mamma, quando è stata investita eda un furgone che stava facendo manovra. Una bambina di 3è morta ieri pomeriggio a Baranzate. L’incidente è successo intorno alle 18.30. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale e dai carabinieri della compagnia di Rho intervenuti sul posto, alla guida del furgoncino c’era un italiano di 57, che aveva appena svoltato per entrare in un passo carraio al civico 5 e non si è reso conto della presenza della bambina, troppo piccola per essere vista. L’impatto è stato violento, l’uomo è sceso subito dal mezzo per vedere cosa era successo. Immediata la telefonata alla centrale operativa del 112. Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce rossa di Paderno Dugnano.