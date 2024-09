Compiono 100 e 106 anni | il sindaco porta i fiori alle super nonne Vittorina e Alba

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Codogno (Lodi), 4 settembre 2024-100 e 106 primavere, ilgliun mazzo di. Grande festa nella residenza sanitaria assistenziale Columbus di Codogno. Due donne ultra centenarie sono state celebrate da parenti, personale della struttura e amministrazione comunale, per aver spento le candeline. Un tributo a una generazione che ha dato molto e cui la comunità resta sempre vicina. IlFrancesco Passerini, con la consigliera comunale Rosy Rossetti, anche presidente degli Amici della casa di riposo in Fondazione opere pie, è stato nella struttura per festeggiare le due donne. "È un vero piacerere i miei auguri e quelli di tutta la comunità ,signore Parmigiani, che ha compito 106e Ramacciani, che invece ha festeggiato 100 primavere.