Coltello contro i carabinieri | ai domiciliari

(Di mercoledì 4 settembre 2024) E’ agli arrestiun noto pregiudicato ascolano finito in manette ieri mattina al termine di un turbolento episodio avvenuto nella sua abitazione a Porta Maggiore. Ad arrestarlo sono stati idi Ascoli che poi, per ordine del sostituto procuratore Saramaria Cuccodrillo, lo hanno posto aicon le accuse di violenza, minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale avendo aggredito, offeso e minacciato con unda cucina i militari dell’Arma che alla fine hanno dovuto ammanettarlo. E’ iniziato tutto ieri mattina quando, mentre era in un bar, l’ascolano è stato raggiunto da polizia eche si erano attivati a seguito di una denuncia che poco prima era giunta da un cittadino ascolano. Costui aveva riferito che durante la notte l’uomo si era presentato a casa sua e lo aveva minacciato brandendo una pistola.