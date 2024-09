Calendario US Open 2024 oggi 4 settembre | orari partite ordine di gioco tv programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Si concludonoi quarti di finale, e i due tabelloni chiudono il sostanziale giro con la parte alta, quella riservata ai numero 1 del mondo, Jannik Sinner in un caso e Iga Swiatek nell’altro. Un, questo, che avrà tanto da raccontare. Si parte come di consueto alle 18:00, con la ceca Karolina Muchova che non vuole fermarsi nemmeno di fronte alla solidità della brasiliana Beatriz Haddad Maia sulla strada del ritorno alle alte vette. A seguire Jack Draper prova a dare una luce al tennis britannico del post-Murray, ma rimane da capire quale Alex de Minaur sarà davanti a lui (l’australiano, in teoria, sarebbe il favorito). In notturna comincia Swiatek, che avrà tutto l’Arthur Ashe Stadium a sfavore vista la presenza dell’americana Jessica Pegula, mentre per Sinner ci sarà l’eterna sfida contro Daniil Medvedev ed è senz’altro l’incontro più atteso di questa giornata.