Aggressione fuori la stazione Caserta vietata per un anno per 4 minorenni

(Di mercoledì 4 settembre 2024). La Polizia di Stato, nell’ambito delle attività dirette a contrastare il fenomeno della violenza nelle città, ha notificato quattro “Daspo Willy” (introdotto in seguito all’omicidio del ventunenne Willy Monteiro Duarte), nei confronti didi origine nordafricana, ospiti di una comunità di accoglienza. I provvedimenti sono stati adottati in seguito agli accertamenti della Squadra Mobile, che ha individuato i giovani come autori di un’avvenuta all’esterno dellaferroviaria di, lo scorso sabato 24 agosto. La vicenda aveva suscitato clamore per la pericolosità delle condotte, ed era stata riportata anche dagli organi di informazione locale. Iavevano aggredito una persona, mentre si trovava, da sola, allo stazionamento degli autobus, colpendolo con bottiglie di vetro e mazze di legno.