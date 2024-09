Affari Tuoi Rosa Paola accetta l' offerta | De Martino ' sposa' la coppia

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Soldi sicuri anche in questa terza puntata di: con Stefano Deal timone la fortuna non manca mai. La regione protagonista della puntata del 4 settembre è stata la Basilicata, rappresentata da. La concorrente ha giocato con molta razionalità , poiché ci teneva a tornare a casa con un importo consistente. Ad affiancarla in tutto il percorso è stato il suo fidanzato Xavier, con cui è legata da una romantica storia d'amore, raccontata nel corso della puntata. La storia die del suo fidanzato Xavier Per, questa è stata l'ultima partecipazione ad. Presto farà ritorno a Potenza, dove l'attende un matrimonio. La concorrente, che di mestiere fa la biotecnologa, convolerà a nozze con Xavier tra poche settimane. Quest'ultimo, che è un farmacista, l'ha accompagnata nel game show di De, supportandola nelle varie decisioni.