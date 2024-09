Zheng-Sabalenka oggi in tv | orario canale e diretta streaming quarti US Open 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 3 settembre 2024) Qinwense la vedràcontro Arynanel match valido per idi finale degli US. La cinese, oro olimpico di Parigi, cerca una doppia rivincita quando scenderà in campo sull’Arthur Ashe per la sessione serale odierna. Contro l’attuale numero due al mondo ha infatti perso pochi mesi fa la finale degli Australiana Melbourne, ma un anno fa questo match si era giocato proprio neidi finale a New York, anche in quel caso con una vittoria in due set della bielorussa. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMI Zehgn escenderanno in campo, nella notte italiana tra martedì 2 e mercoledì 3 settembre, come primo match dall’01:00. La copertura televisiva degli Usè affidata a Sky Sport e SuperTennis (ch. 212 di Sky, ch. 64 del digitale terrestre), che seguiranno in simulcast i tabelloni dello slam americano.