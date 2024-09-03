Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2024 ore 19:45 (Di martedì 3 settembre 2024) UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA Roma FIUMICINO E CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA PESCACCIO ED AURELIA, CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E CASILINA\ TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SUL TRATTO URBANO TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA SULLA Roma FIUMIICNO TRA VIA ISACCO NEWTON E LA MAGLIANA NEI DUE SENSI PERCXORRENDO VIA CASSIA LUNGHE CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI SI RALLENTA IN VIA SALARIA A MONTEROTONDO SCALO IN PROSSIMITA DELL’INCROCI CON VIA NOMENTANA DIREZIONE RIETI MENTRE IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA ALTEZZA BOGHESIANA DIREZIONE FINOCCHIO CON RIPERCUSSIONI ALLA VIABILITA LOCALE DI VIA DI VERMICINO ...Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2024 ore 19:15 - UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMA FIUMICINO E BOCCEA E PIU AVANTI TRA BUFALOTTA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA ROMA FIUMICINO ED OSTIENSE E PIU AVANTI TRA LE USCITE PONTINA E ROMANINA SULLA A91 ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA TRA PARCO DE MEDICI E LA MAGLIANA DIREZIONE COLOMBO MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA VIA FIORENTINI E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST MENTRE 9IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA LE USCITE TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2024 ore 18:45 - UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMA FIUMICINO E BOCCEA E PIU AVANTI TRA BUFALOTTA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA ROMA FIUMICINO ED OSTIENSE E PIU AVANTI TRA LE USCITE PONTINA E ROMANINA SULLA A91 ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA TRA PARCO DE MEDICI E LA MAGLIANA DIREZIONE COLOMBO MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA VIA FIORENTINI E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST MENTRE 9IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA LE USCITE TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2024 ore 18:15 - UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E PRENESTINA IN CARREGGITA ESTERNA RIMANENDO IN ESTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE FLAMINIA E CASSIA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO SUL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI E CODE TRA LA TANGENZIALE EST E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE I0N VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA Servizio fornito da Astral. romadailynews
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