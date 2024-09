Sulla salute è in gioco una guerra economica globale servono armi democratiche per combatterla La visione di Cattani

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 3 settembre 2024) “Un leader intraprendente e innovatore nel campo biofarmaceutico, che ha plasmato il panorama industriale con la suae il suo impegno”. Queste le motivazioni che hanno portato l’università digitale Pegaso, ateneo di Multiversity, a conferire la laurea honoris causa in Scienze economiche a Marcello, presidente e amministratore delegato di Sanofi e presidente di Fndustria. Ma anche per la “grande capacità di coniugare l’imprenditorialità con valori fondamentali come quelli della sostenibilità, della responsabilità sociale e dell’etica”, come ha ricordato Gianni Letta, che concluso la cerimonia di premiazione, tenuta questa mattina al Maxxi, alla presenza, tra gli altri, di Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della ricerca, di Fabio Vaccarono, amministratore delegato di Multiversity, e di Pier Paolo Limone, rettore dell’università digitale Pegaso.