’San B Sound’ fa il pieno Gran finale con Irama

(Di martedì 3 settembre 2024) Ha fatto registrare 11mila biglietti, staccati nelle quattro serate, la terza edizione del festival.B, conclusa domenica sera con il concerto di: ovvero Filippo Maria Fanti cantautore e rapper, uno degli artisti più amati e richiesti del momento, che dopo aver fatto innamorare il pubblico con il suo brano ’Tu No’ alla 74ª edizione del Festival di Sanremo, dove si è classificato al quinto posto, è partito per il tourLive 2024, toccando San Benedetto. Già dal tardo pomeriggio, con ancoracaldo, si era formata la fila per accedere e conquistare le postazioni migliori per applaudire l’artista di Carrara, che al suo pubblico ha regalato tanti brani, tra cui Ovunque Sarai, La genesi del tuo colore, Mediterranea, Arrogante, Galassie, 5 gocce, Crepe. San B.