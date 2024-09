Salute indagine su sesso e giovani | La Gen Z vuole meno tabù e più dialogo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 3 settembre 2024) Roma, 3 set. (Adnkronos) - Webboh Lab, il primo osservatorio permanente sulla Gen Z nato dall'incontro di Webboh con l'istituto di ricerca Sylla, ha condotto, in collaborazione con Farmitalia, una ricerca per delineare - attraverso una smart poll online che ha coinvolto 500italiani tra i 14 e i 17 anni - un quadro delle percezioni, delle conoscenze e dei dubbi delle nuove generazioni riguardo alla sessualità e alla contraccezione in Italia. I risultati della survey evidenziano come issimi siano fortemente esposti a queste tematiche, grazie anche ai numerosi canali di informazione a disposizione, e come, in linea generale, vorrebbero vivere l'educazione sessuale, cioè cone maggiore chiarezza.