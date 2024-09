Ostia in balia del degrado la scritta OSTIAMOR sorretta da sostegni di fortuna

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 3 settembre 2024)indel, lamor di piazza Anco Marzio cade a pezzi e si regge condiE’ quasi finita la stagione estiva a, con il decoro che purtroppo non ha mai toccato il Centro Storico del territorio lidense. Lo sanno bene gli esercenti commerciali di piazza Anco Marzio, che durante tutta l’estate hanno segnalato una condizione indecente della zona: giardini senza manutenzione e bruciati dalla mancanza di acqua, bivacchi dei clochard, problemi di sicurezza e lamor” ridotta in un’insegna pericolante. Lamor” indel: la denuncia dei residenti La situazione più emblematica, oltre i problemi già citati in passato su Il Corriere della Città, è quella legata allamor.