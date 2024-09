Osimhen accoglienza da star a Istanbul | inizia l’avventura al Galatasaray | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 3 settembre 2024) Apoteosi in casaper l’arrivo di Victor. Il calciatore nigeriano è arrivato in piena notte acon un volo privato da Napoli. L’dei tifosi è stata scatenata fra cori, canti e balli. Il calciatore ha risposto con grande entusiasmo: “è una bella sensazione, l’atmosfera è incredibile. Ci vediamo allo stadio, farò il massimo per i tifosi e per questa maglia. Mertens? E’ un grande ragazzo, è bello ritrovarlo”. What a welcome for Victoras he arrives in Turkey ahead of his loan move to! ? pic.twitter.com/bXJmTNSvYP — Sky Sports Football (@SkyFootball) September 3, 2024 L'articolodaalCalcioWeb.