Nuovi manti stradali Partiti ieri i primi lavori | Un segnale per i cittadini

(Di martedì 3 settembre 2024) Una campagna di asfaltature. Il primo step è partito oero e fa parte di un piano che, nel tempo, interesserà gran parte del sistema viario di Santa Croce. Si tratta della sistemazione di una serie di strade che versano in cattivo stato per quanto riguarda il manto stradale. In particolare questa prima trance di interventi è del valore di 22.500 euro, a cui seguiranno altri interventi per altri 25mila euro. Il primo intervento riguarda via dei Trasportatori all’intersezione con via Donica. All’atto pratico la ditta che segue i, sta rimuovendo 6 centimetri di spessore dal vecchio manto stradale, per poi andare a stendere una nuova asfaltatura oltre allatica finale.