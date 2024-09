Nightbitch | Amy Adams si trasforma in un cane nel trailer

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 3 settembre 2024) A dicembre arriverà nei cinema americani il film, con star Amy, ecco il primodella commedia horror. Amyè la protagonista di, una commedia horror tratta dal romanzo del 2021 scritto da Rachel Yoder. Il film diretto da Marielle Heller debutterà nei cinema il 6 dicembre e ilanticipa qualche scena, anticipando i problemi della protagonista. Unazione inaspettata Nel video si vede la protagonista, interpretata da Amy, che si ritrova alle prese con degli inspiegabili cambiamenti dopo essere diventata madre. La donna, un'artista la cui vita è stata messa in pausa per il figlio, si ritrova infatti alle prese con unazione in "". Nel cast dici sono anche Scoot