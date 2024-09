Nei pub di Londra post Brexit c’è un problema grave che rischia di metterli in ginocchio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Ogni volta che ritorno adiventa una felice occasione per riannodare i fili di amicizie intrecciate nel tempo e ancora resistenti, innamorarmi di nuovo e ancora più fortemente dell’energia pulsante di questa splendida città e infine misurare con il termometro di diverse pinte lo stato di salute della birra inglese e in generale della vita dei pub. Nella mia ultima trasferta agostana ero particolarmente curioso di sapere come avesse influito alla lunga lasu quel settore dell’hospitality grazie al quale avevo imparato a conoscere la metropoli: a sette anni dal referendum che ha sancito l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, è possibile oggi tracciare un bilancio sui numeri e non più sulla base di opinioni scaldate dall’emotività.