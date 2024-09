Milan Furlani | Caso Theo e Leao? Un non-evento per noi se n’è parlato troppo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 3 settembre 2024) “Tutti gli acquisti hanno fortemente voluto il, vogliono essere parte di questo progetto e per questo li ringraziamo”. Lo ha detto Giorgio, amministratore delegato del, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Tammy Abraham. “Come valutiamo Fonseca? Avremmo preferito fare 9 punti nelle prime tre partite ma non c’è nessun tipo di panico ed eviterei di parlare di partite importantissime. Siamo soddisfatti del lavoro fatto dal mister in preparazione, siamo a supporto suo e anche la squadra è con lui”, ha aggiunto. Poi, sul mercato: “Abbiamo fatto quello che volevamo fare fin dall’inizio. Siamo soddisfatti”. Tra i temi degli ultimi giorni anche l’assenza di Ibrahimovic a Roma: “Zlatan aveva preso un impegno da tempo, da prima di arrivare al. Annunciarlo prima? Non credo che dobbiamo annunciare ogni spostamento.