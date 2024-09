Letizia ritorna a parlare del Benevento | Andato via a malincuore ho pianto molte volte

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 3 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiA pochi giorni dalla rescissione del contratto che ha chiuso il suo rapporto con il, l’ormai ex giallorosso Gaetanoha spiegato nel corso della trasmissione ‘TuttoSalernitana’ in onda su SeiTv i motivi che lo hanno portato ad interrompere in anticipo la sua permanenza nel Sannio. “Ho rescisso – ha detto– con ile sono libero. Aspetto da casa che qualcuno mi chiami. So che è difficile perché è cambiato tutto, puntano sui giovani e per noi con maggiore esperienza è necessario attendere l’occasione giusta per rimetterci in gioco. Per il momento non ci sono grosse novità, ma non nego che ho fatto una chiacchierata con la Salernitana. Petrachi è stato comunque molto gentile e lo ringrazio. Dico solo grazie ale alla gente. Soprattutto al presidente Vigorito.