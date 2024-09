Le educatrici non si arrendono Mamme e papà a loro fianco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 3 settembre 2024) Alla fine, nonostante il clamore, l’asilo nido di Cisliano ha riaperto alle famiglie. Con personale nuovo, già in forza alla Cooperativa Start. Le lavoratrici di sempre, però, non sono restate a guardare: dopo la proposta della nuova Cooperativa - che ha vinto il bando comunale scaduto lo scorso 1 luglio - di un contratto ritenuto peggiorativo rispetto al precedente - ieri mattina si sono presentate davanti all’asilo nido chiedendo di poter prendere servizio, anche senza contratto firmato. Le lavoratrici sono rimaste sotto la pioggia battente per un paio d’ore, per essere poi ricevute - all’esterno della struttura - dalla nuova direttrice.