L’assegno unico per i figli è l’unica misura redistributiva realmente favorevole ai meno abbienti

(Di martedì 3 settembre 2024) Storicamente il welfare italiano è sempre stato scarso rispetto a quello presente in altri Paesi dell’Europa occidentale, lo sappiamo, ma soprattutto è sempre stato squilibrato. Prima dell’arrivo del Reddito di Inclusione e poi del contestatissimo Reddito di Cittadinanza, lo scorso decennio, la quota di famiglie appartenenti al dieci per cento più ricco che riceveva una qualche forma di trasferimento era inferiore a quella riscontrabile tra chi faceva parte del terzo decile, quello di chi sta tra il venti e il trenta per cento più povero. Anzi, secondo una ricerca di Prometeia in tutto il ceto medio, anche nel segmento con il venti-trenta per cento più ricco, quanti beneficiavano di qualche sussidio, detrazione o pensione erano più numerosi che tra i più poveri.