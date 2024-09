Lanterns | Sembra che la serie TV aggiungerà Josh Brolin nel ruolo di Hal Jordan

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 3 settembre 2024) Dopo aver interpretato una delle più grandi minacce che il Marvel Cinematic Universe abbia mai visto neldi Thanos, l’attorepotrebbe entrare nel mondo della DC come uno degli eroi preferiti di quell’universo: una nuova indiscrezione sostiene cheinterpreterà Halnella prossimatelevisiva. L’indiscrezione proviene dal podcaster TheInSneider e da Nexus Point News, anche se il casting non è ancora stato confermato da fonti ufficiali. Lain arrivo sarà incentrata sia suche su John Stewart, ma non sono state rivelate notizie confermate sul casting di Stewart. La nuovasarà diretta da Chris Mundy (Ozark, True Detective: Night Country) e sarà co-scritta da Mundy, Damon Lindelof (Watchmen, The Leftovers) e dallo scrittore di fumetti preferito dai fan Tom King.