La pittura interprete del mondo Fusca e l’astrazione necessaria

(Di martedì 3 settembre 2024) Casadei Trovarsi a Fano di fronte all’ingresso della imponente Rocca Malatestiana quando le mura dell’antica fortezza, fatta erigere da SigisMalatesta, accoglie un manifesto invitante, troppo piccolo, in verità, per la meraviglia che nasconde. Il suo compito è quello di annunciare “Memorie sintetiche“ l’ultima mostra di Carlonato a Bari nel 1952, di lui hanno scritto i più importanti critici italiani. Sono in pochi, forse, a ricordare una mostra delle sue opere nel 2007 a Pesaro, con il coordinamento di Walter Stafoggia. Oggi il suo lavoro, nuovamente in terra marchigiana, a confermare il valore di un linguaggio che si nutre di classicità e tradizione, per una originale formula artistica in grado di integrare aspetti di sorprendente modernità.