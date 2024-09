Joe Tessitore | Non sono stato perfetto al commento ma ci ho messo la passione di un fan

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 3 settembre 2024) Joeieri notte ha debuttato aldi Monday Night Raw con al suo fianco Wade Barrett. C’era molta attesa nel vederlo e sentirlo all’opera, lui che per diverso tempo ha commentato per la ESPN. Joe ci hatutta la sua, ma lui stesso ha amdi non esseree di dover migliorare. Ladi un fan Durante un intervista pubblicata sui canali social della WWE, al termine della sua prima volta al tavolo didi Raw, Joeha espresso le sue sensazioni: “Come mi sento? Ecco come mi sento indica i fan. Ci si sente vivi. Si sente la. È stata una grande serata. I fan mi hanno accolto bene, significa tanto per me. È bello vedere i bambini sorridere. Dall’inizio alla fine è stata una grande serata. La prima è passata agli archivi, ce ne saranno tante altre.