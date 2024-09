Il fantasma di Beatrice Cenci appare a Castel Sant’Angelo nella notte tra il 10 e l’11 Settembre

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 3 settembre 2024) Roma diè uno degli spettacoli che nessuno, turista o meno, deve perdersi. Alcuni luoghi sono avvolti da fatti misteriosi come quello deldi. Il, come vuole la leggenda, comparetra il 10 esul ponte di. La storia della giovane è triste e segnata da un dolore inspiegabile per una fanciulla di soli 16 anni. Continuamente seviziata dal padre, il bruto Francesco, violentata sin da bambina e anche di fronte alla povera inerte madre Lucrezia,– arrivata alla disperazione, dopo aver scritto vanamente al pontefice ciò che succedeva in quel palazzo maledetto – architettò insieme ai suoi fratelli Bernardo e Giacomo una feroce vendetta.