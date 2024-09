Galbiate il gattino è malato | gettato in una scatola di cartone Ora il micio cerca casa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 3 settembre 2024)(Lecco), 3 settembre 2024 -via, in uno scatolone di, come un rifiuto, perché. Aqualcuno ha infilato undi un paio di mesi in uno scatolone die lo ha lasciato in fondo ad una strada a fondo chiuso, dove non passa mai nessuno. Ha voluto disfarsene perché non perfettamente sano. Fortunatamente una residente della zona, insospettiva dal passaggio di un automobilista prima e pi dai miagolii, lo ha trovato subito. La signora lo ha stato affidato ai veterinari di Ats Brianza, che ora se ne stanno prendendo cura, in attesa di trovare qualcuno che voglia adottarlo. Il, un maschietto di colore bianconero, sembra aver superato bene il trauma di quell’abbandono, si mostra curioso e affettuoso.