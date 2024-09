Furto alla lavanderia danni ingenti Uno dei ladri si era finto cliente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024) Empoli, 3 settembre 2024 – Si era presentato un pomeriggio, durante la settimana, come unqualsiasi. Gentile e affabile. Ma in realtà aveva mire per nulla nobili, che andavano ben oltre il tessuto macchiato da trattare “Sarà entrato nel mio negozio per studiare gli spazi e preparare il colpo”. Giuseppe Mecca è pronto a scommetterci, giura e spergiura: quella faccia è la stessa di chi lo ha derubato facendoche superano i 2mila euro. “E pensare che avevo incrociato di nuovo quel tipo in centro sabato sera. Che dire, rivedermi lo avrà ispirato per mettere a segno il”, racconta il titolare di Lava & Asciuga con la voce che si colora di un’ironia amara. La cronaca dei fatti, del resto, è davvero singolare.