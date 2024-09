Errani Vavassori non scalano il ranking agli US Open | la classifica di doppio misto non esiste

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 3 settembre 2024) Prosegue a gonfie vele il percorso della coppia formata da Andreae da Saradel tabellone delUS2024. I due azzurri si sono imposti in maniera piuttosto netta contro ilamericano composto da Maria Mateas e da Mackenzie McDonald sullo score di 6-2 6-3. La sapienza tattica in questa particolare specialità difa la differenza e bravoa far valere la sue qualità nei pressi della rete e al servizio. Sul cammino dei nostri portacolori ci saranno ancora due statunitense nelle semifinali, ovvero il duo Grant/Kovacevic, approdati al penultimo atto per via del ritiro prima del confronto di Perez/Gille. Se si guardaavversari rimasti nel main draw, si può ritenere l’accoppiata italiana favorita per la conquista del titolo.