Decathlon e sport paralimpici il brand inclusivo a Milano

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 3 settembre 2024)(ITALPRESS) – Dal 2020 e dopo un progetto sperimentale di successo durato due anni dal 2016 al 2018,ha sviluppato undedicato agli: Adapteds.ivo globale multispecialista con oltre 1.700 negozi in tutto il mondo, partner ufficiale in Francia di Parigi 2024 e sponsor di una squadra di 8 atleti ai Giochidel 2024 – si impegna fin dalla sua creazione a promuovere loe a far sì che le persone traggano beneficio dall’attività fisica. In linea con questa mission, il team Adapted, mobilitando oltre 25 persone, si impegna a concepire e produrre prodotti innovativi affinchè tutti possano accedere alle meraviglie dello