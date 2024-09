Cordoglio per il medico l’ultimo saluto a Nicola Briganti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024) Grosseto, 3 settembre 2024 – Quarantatrè anni trascorsi a disposizione dei pazienti. E’ stato uno dei medici di famiglia di Grosseto che hanno lavorato per più tempo. Il dottorse n’è andato, per un male incurabile scoperto sono qualche mese fa, all’età di 71 anni, la sera di domenica. Lascia la moglie Laura, i figli Tommaso e Alessandro e due nipoti a cui tanto era legato. Oltre al fratello Giorgio, anche lui, responsabile del dipartimento di prevenzione dell’Asl Sud Est. Era il 1978 quandoinizia la professione medica. Fino al marzo 2021 quando, dopo 43 anni, decise di andare in pensione per sopraggiunti limiti di età. Una pensione, la sua, che avrebbe trascorso dedicandosi ai nipoti, pur continuando a fare il geriatra. Nella sua lunga carriera ha avuto anche altri incarichi, come quello di assistente alla casa di cura «Francini».