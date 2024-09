Chi è Niccolò Pisilli il talento lanciato da De Rossi titolare con la Juventus

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 3 settembre 2024) (Adnkronos) – Ieri sera all’Allianz Stadium quando è stata annunciata la formazione ufficiale della Roma contro lain tanti sono rimasti sorpresi dal nome ditra gli 11 titolari, con giocatori come Dybala e Paredes in panchina. Il centrocampista classe 2004, romano e romanista, aveva già esordito con Josè Mourinho in Serie A già nel maggio 2023, ed ha subito impressionato Daniele Dedurante la preparazione estiva. Ma chi è? Un centrocampista di tecnica e grande propensione all’inserimento in fase offensiva, ‘di gamba’ come piace definirli Dequesto tipo di profili e il tecnico giallorosso, un po’ sulla scia del tecnico della Juve Thiago Motta non ci ha pensato due volte a mandarlo in campo dal 1? da mediano.