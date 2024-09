Buchanan rientro anticipato? Progressi! E l’Inter guarda all’Ajax – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 3 settembre 2024) Procede bene il recupero di Tajon, che a metà giugno si è rotto la tibia durante gli allenamenti col suo Canada. Può anticipare i tempi. Intanto,un giocatore dell’Ajax. ALTERNATIVA – Se il futuro di Denzel Dumfries, nonostante il rinnovo vicino, rimane in bilico, c’è un giocatore che in casa Inter potrebbe anche prendergli il posto in futuro: ossia Tajon. Per tutti TJ. Il canadese, che a giugno si è rotto la tibia in allenamento col suo Canada durante la fase finale della Copa America, continua il suo percorso di recupero e riabilitazione. Tutto procedere per il verso giusto e non è da escludere un suoin campo tra fine ottobre e inizio novembre. Ovviamente poi bisognerà capire anche lo status fisico dell’ex Brugge, fermo da parecchio tempo.