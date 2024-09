Ashley Paul Griffith ex maestro d’infanzia si dichiara colpevole di 307 reati sessuali su bambini | coinvolti minori anche a Pisa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024), 3 settembre 2024 – Una confessione raccapricciante., definito dalla polizia “il peggior pedofilo d’Australia”, ex educatore dell’infanzia di 46 anni, ha confessato 307sua lui affidati a Brisbane, a Sydney, e in Italia, a, quando ha lavorato per un periodo. Le violenze sono avvenute tra 2007 e il 2022. A darne notizia è il quotidiano The Guardian., della Gold Coast, si ètodi tutte le accuse durante una citazione in giudizio al tribunale distrettuale del Queensland lunedì mattina. La svolta nelle indagini avvenne nel 2022, grazie a un dettaglio ricorrente sullo sfondo di molti di questi video: furono delle lenzuola riconducibili a un produttore specifico che riforniva i centri per l’infanzia del Queensland a permettere di risalire a