Ahsoka | la seconda stagione riceve un aggiornamento deludente

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 3 settembre 2024) Una star diha condiviso unsulla data di inizio delle riprese della. Mentre alcuni si sono subito rallegrati della notizia, molti fan di Star Wars sono rimasti sconvolti dalla decisione di Disney+ di cancellare The Acolyte dopo una sola. Nonostante la protesta dei social media e le varie petizioni online, le probabilità che la serie ritorni per unasono incredibilmente basse. Per coloro che l'hanno apprezzata, è un peccato, perché il finale ha lasciato molte domande senza risposta e trame irrisolte (ad esempio, cosa stesse facendo esattamente Darth Plagueis). Ora invece abbiamo un altro importantesu un'altra serie Star Wars:: Lucasfilm ha deciso cosa fare con