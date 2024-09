Accorti Accurati e Attivi | le tre A per diventare consumatori migliori

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Trasformare il carrello del supermercato in un vero e proprio strumento per bloccare l’attuale insensato ingranaggio di produzione, commercializzazione e consumo di cibo. Portando energia a chi è ora ai margini degli interessi economici (contadini e produttori di cibo), e bloccando i monopoli finanziari e commerciali che controllano il mercato. Sembra un’impresa titanica e impossibile e invece si può. Come? Diventando”, come spiegano Alessandro Franceschini, presidente di Altromercato, e Duccio Facchini, giornalista, nel libro I sovrani del cibo. Speculazione e resistenza dietro quello che mangiamo (Altreconomia). Nel libro gli autori immaginano una sorta di gioco di società, in cui l’obiettivo per i cittadini sia quello di ottenere il massimo “rating”, ovvero le tre “A”.