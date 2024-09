17enne vola giù dalla finestra e cade su una 32enne finisce in tragedia nella strada dello shopping

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 3 settembre 2024) Una studentessa di 17 anni si è lanciata da un centro commerciale provocando la morte di una donna di 32 anni che si trovava sotto la sua traiettoria. Il dramma è avvenuto in una trafficata area commerciale sabato sera e alla scena, purtroppo, hanno assistito tante persone che in quel momento si trovavanozona, centrocittadino. Dopo essere state trasportate in ospedale verso le 18:00 ora locale, le due donne sono state dichiarate morte. Intorno alle 18:00 di sabato, la polizia ha ricevuto una chiamata di emergenza che segnalava la presenza di due donne ferite in una piazza di fronte alla stazione. La persona che ha lanciato l’allarme ha detto che l’incidente si è verificato quando una giovane, nel gesto del togliersi la vita, ha centrato in pieno una donna che si trovava a passeggiare sotto al palazzo. Travolto e ucciso da un’auto pirata.