Vis Pesaro notte fonda per l’Arezzo | 3-0

(Di lunedì 2 settembre 2024), 2 settembre 2024 – Un passo indietro perdopo tre partite tra Coppa e campionato dove aveva fatto vedere buone trame di gioco e soprattutto solidità. Al’ex Stellone incarta la manovra offensiva, toglie rifornimenti a Guccione e sfrutta gli errori della retroguardia del Cavallino, cancellando il pesante ko rimediato a Sassari. Troise non cambia lo spartito, ma gli interpreti a causa di alcune assenze. Settembrini torna dall’inizio, al debutto dal primo minuto Lazzarini come terzino a destra per il febbricitante Montini mentre Pattarello (non al meglio) va in panchina insieme ai nuovi acquisti Ogunseye, Santoro e Chierico, per far posto a Gaddini.