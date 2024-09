Una storia col freno tirato che di buddy movie ha solo la lunga amicizia tra le due star

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 2 settembre 2024) Ancora nostalgia al Festival di Venezia 2024. Con Wolfs della coppia dorata Brad Pitt e George Clooney, la mente corre all”indietro verso i buddiess degli anni Settanta, ma anche a 48 ore e Arma letale. Ma la grana del film che segna la reunion delle due(sette film in totale) è molto meno pastosa, divertente e spaccona dei classici action. Brad e George si sono costruiti addosso un elegante avventura pistole e inseguimenti che è soprattutto un fan service, né più né meno di Alien: Romulos per i fan della bestiaccia in giro dal 1979.