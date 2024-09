Tra i desaparecidos del Venezuela almeno 100 gli italiani fatti sparire Le famiglie | Aiutateci a liberarli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Roma, 2 settembre 2024 – Inavere passaporto italiano non salva dalla repressione. Il Paese sudamericano è sempre più regime e vittime della repressione sono anche cittadini. Cittadini come Biagio Pileri, figlio di immigrati siciliani arrivati indurante la seconda guerra mondiale. Pilieri, 59 anni, è un imprenditore, giornalista e politico della locale Democrazia Cristiana. Members of the Bolivarian National Guard (GNB) riot squad arrest opponents ofn President Nicolas Maduro taking part in a demonstration, at Chacao neighbourhood in Caracas on July 30, 2024.braced for new demonstrations after four people died and dozens were injured when the authorities broke up protests against President Nicolas Maduro's claim of victory in the country's hotly disputed weekend election.