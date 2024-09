Roma solida per la Juventus nessun passo indietro Douglas Luiz diventerà un caso?|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 2 settembre 2024) 2024-09-01 23:45:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Il risultato è importante e comunque significativo perché consente alladi restare al comando della classifica, seppur in affollata compagnia, e alladi mettere un altro punticino a una classifica che invece ne aveva proprio bisogno. Ma diciamolo,0-0 per lo spettacolo rivolgersi altrove, perché in altri tempi avremmo detto “meglio due feriti che un morto”, che è sembrato un po’ lo slogan più adatto a questa sfida, se non fosse che adesso non va più di moda. Adesso va di moda una certa modernità di calcio che in realtà non si è proprio vista, perché se non fosse per le regole del Fantacalcio che impongono sempre un voto ai due portieri sarebbe giusto dare senza voto.