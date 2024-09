Re Carlo evita la compagnia dei reali a Balmoral | il motivo

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 2 settembre 2024) Reha trascorso la maggior parte del suo tempo in vacanza in Scozia. Come ogni anno, infatti, la Famiglia Reale al completo si è riunita al castello di, amatissimo già dalla regina Elisabetta. Ma il Sovrano, secondo quanto appreso dal Daily Beast, avrebbe preferito soggiornare nella sua casa di Birkhall, e non dormire al castello dicon il resto della famiglia. Come rivelato dal tabloid, reIII, che lotta attualmente contro il cancro, trascorrerebbe le sue giornate nella sua residenza in Scozia, con la regina Camilla al suo fianco. Il Sovrano avrebbe scelto la solitudine per ricaricare le pile, dipingendo e curando i suoi amati giardini. La fonte anonima ha dichiarato: “Il re dorme molto. Non è uno che se ne sta seduto a non fare niente, quindi il relax per lui si traduce in lettura, scrittura, pittura e giardinaggio.