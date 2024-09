Pronto soccorso scattano i controlli rafforzati Forze dell’ordine ogni ora

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024) Prato, 2 settembre 2024 – Partono già da oggi idellealdel Santo Stefano. Un intervento praticamente “immediato” dopo il vertice in Prefettura di venerdì scorso, chiesto e ottenuto dal sindacato degli infermieri (Nursind), in seguito ai numerosi episodi di aggressioni contro i sanitari del. Fra le decisioni prese venerdì anche quella di istituire un numero dedicato che il personale potrà usare per comunicare direttamente con lee ottenere un intervento immediato nel caso in cui si presentino degli esagitati. “E’ un buon risultato tanto che abbiamo ritirato lo stato di agitazione – ha spiegato Roberto Cesario del Nursind – Avevamo chiesto un posto fisso di polizia h24 ma purtroppo non era possibile.