Paralimpiadi Parigi 2024 Barlaam fuoriclasse | oro e record del mondo nei 50 stile libero S9 Trionfa anche Bicelli

(Di lunedì 2 settembre 2024) È di Federicola prima medaglia d’oro del giorno nel nuoto alledi. L’azzurro hato nei 400S7 e lo ha fatto in 4:38.70, davanti all’ucraino Andrii Trusov (4:40.17) e all’argentino Inaki Basilof (4:40.27).ha preso il comando al passaggio dei 300 metri e non ha più lasciato il primo posto. Pochi istanti dopo è Simonea salire sul gradino più alto del podio. L’azzurro ha vinto la gara dei 50 metrimaschili categoria S9 siglandoil nuovodel, in 23.90. Al secondo posto l’ex primatista mondiale, il russo Denis Tarasov (25.15) e il norvegese Fredrik Nolberg (25.33). “Oggi finalmente con una mia gara ho fatto divertire tutti: in queste, il pubblico tifa a prescindere dalla nazionalità, ed è molto bello“.