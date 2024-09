Paralimpiadi 2024 la quinta giornata di gare | Bortuzzo nei 400 metri di nuoto Petrillo in pista nell’atletica

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 2 settembre 2024) Parigi, 2 settembre– Ladei Giochi Paralimpici Parigisi apre con ledi paratriathlon, dopo che quelle di stamattina, causa maltempo, sono state annullate. Alle 8:15,al Pont Alexandre III, Giovanni Achenza e Giuseppe Romele saranno impegnati nella PTWC maschile, quindi sarà la volta di Gianluca Valori nella PTS2 maschile (9:30), di Veronica Yoko Plebani nella PTS2 femminile (9:35) e, nella PTVI femminile, delle coppie formate da Anna Barbaro e Charlotte Bonin e da Francesca Tarantello e Silvia Visaggi. Nel tennistavolo, alle 12:15 Federico Crosara affronterà sul tavolo 5 lo slovacco Ludrovsky per gli ottavi di finale di classe 2, mentre alle 13:45, sul tavolo 3, Matteo Parenzan dovrà vedersela con l’australiano Hirth nel tabellone di classe 5. Alle 9:30, alla Defense Arena, iniziano le batterie per gli azzurri del, con tanti esordienti in gara.