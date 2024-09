Osimhen al Galatasaray è fatta | prestito secco fino a giugno e rinnovo con il Napoli fino al 2027 – SKY

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 2 settembre 2024) Accordo raggiunto traper. Il nigeriano rinnoveràalprima del trasferimento in Turchia La telenovelasembra essere giunta al termine. Secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport, ile ilhanno trovato l’accordo per ildell’attaccante nigeriano. Il giornalista rivela i dettagli dell’operazione: “Prima di trasferirsi in Super Lig, l’ex Lille prolungherà il contratto con ilal 30(un anno in più rispetto all’attuale scadenza). Anche lato giocatore è arrivato l’ok all’operazione.” Un accordo che accontenta tutte le parti in causa. Ilsi farà carico dell’intero stipendio dial termine della stagione, mentre ilsi assicura il futuro del suo gioiello. Di Marzio aggiunge: “Ora l’accordo tradeve solo essere formalizzato.