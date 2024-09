Non ci sono prove la docente pro Palestina scatena un putiferio | FdI all' assalto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 2 settembre 2024) Una vera e propria bufera social si è abbattuta sulladell'Università di Bologna Monica Dall'Asta, professoressa di Storia delle teorie del cinema al Dams, per aver scritto sui social, e in particolare su X, che «non cidegli stupri di massa da parte di Hamas». Da quel post è nata infatti una serie di segnalazioni all'Ateneo e al Rettore di Bologna, Giovanni Molari, da parte degli utenti social che hanno inviato ai vertici dell'Università gli screenshot con le frasi delladella quale ora il centrodestra chiede l'allontanamento dall'Ateneo. «Una persona così non può insegnare nulla a nessuno - attacca il viceministro FdI Galeazzo Bignami - e non ci interessa se pensano di essere degli impuniti perché di sinistra. A casa, loro e il loro ripugnante antisemitismo. Fuori dallUniversità».