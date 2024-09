Non c’è stata scelta Terremoto a Tale e Quale | è Carlo Conti a informare il pubblico

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 2 settembre 2024) Una brutta notizia ha sconvolto ildiShow.avrebbe preso una decisione importante a poche settimane dall’inizio del programma. Infatti, lo start è previsto per venerdì 20 settembre, ovviamente in prima serata su Rai1, ma c’è una novità significativa rispetto a quanto successo fino all’anno scorso. E la gente dovrà abituarsi.Show non sarà come lo conosciamo nel complesso. C’è una variazione fatta da, ma non sappiamo come reagiranno i telespettatori, che erano a conoscenza di altri fino a poche ore fa. Anche se c’è chi starebbe già apprezzando questa nuova, a partire dal sito Lanostratv, che ha fatto intendere di essere d’accordo. Leggi anche: “Ma perché loro?”.