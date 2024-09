Milan Paulo Fonseca | esonero in vista? Ecco quando ci sarà la decisione

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 2 settembre 2024)rischia l’? Lesulla sua permanenza o meno in rossoneropresa a breve.esonerato? Ad oggi questo rischio non c’è ancora, ma se dovessero arrivare nuovi passi falsi, il tecnico portoghese potrebbe davvero dire addio alla panchina del. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la posizione dell’allenatoreda valutare in base ai risultati delle prossime settimane. In particolare, bisognerà attendere le tre gare ravvicinate rispettivamente contro Venezia-Liverpool-Inter. Dopo questo trittico di partite, si capirà meglio la situazione legata al tecnico portoghese. In caso di prestazioni ancora al di sotto delle aspettative, undinon sarebbe da escludere, anzi In casa rossonera, infatti, l’avvio shock del Diavolo ha fatto scattare più di un campanello d’allarme.