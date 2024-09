L' avevate mai notato? Capolavoro-Inzaghi | i 3 motivi per cui l' Inter gioca sempre meglio | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Che l'giochi straordinariamente bene è ormai chiaro a tutti quelli cheno le partite e ne capiscono qualcosa, ma perchécosì bene? Ecco perché, in un'estrema sintesi che non può fare giustizia alla complessità del calcio proposto dai nerazzurri. 1) L'è una squadra stratificata. Gli ultimi tre progetti tecnici non hanno cancellato i precedenti, da sette anni è un costruire sopra basi solide. È una cosa rara, l'arrivo di un nuovo allenatore di solito coincide con una rivoluzione rispetto alla gestione precedente perché questa era esaurita, invece la guida di Spalletti e quella di Conte avevano ancora qualcosa da dare quando sono terminate, così come- ovviamente - quella in corso.