Il gip non ha dubbi su Sangare | Nessuna traccia di patologia psichiatrica

(Di lunedì 2 settembre 2024) Moussaha agito con “lucidità” e il suo stato mentale era “pienamente integro”: a metterlo nero su bianco è la gip Raffaella Mascarino, nell'ordinanza di convalida del fermo con cui ha disposto che resti in carcere, reo confesso dell'omicidio di Sharon Verzeni. Un'evidenza confermata dai vari accorgimenti messi in atto dal 30enne sia prima che dopo aver commesso il delitto - come aver tagliato i capelli o aver modificato la bici - sia dagli psichiatri del penitenziario di Bergamo che lo hanno incontrato subito dopo il suo ingresso, venerdì scorso, e per i quali non esiste “alcunadiné remota né recente”.