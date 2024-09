Il gergo degli spacciatori | l’eroina è ‘uva nera’ la cocaina ‘bianca’ I traffici su Telegram e nel darkweb

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024) Livorno, 2 settembre 2024 – La maxioperazione antidroga messa a segno dai carabinieri di Livorno ha portato alla luce un traffico internazionale di stupefacenti e un fiorente giro di spaccio che era radicato tra Piombino, Castiglione della Pescaia e nelle province di Pisa e La Spezia. Dalle intercettazioni è emerso unfantasioso. Per esempio la droga in generale era chiamata “aperitivo” o “frutta”,diventava “uva nera” e la“uva bianca”, il metadone era “plastica” o “vetro” a seconda della confezione. E i “clienti” davano anche i loro riscontri sulla qualità dello stupefacente che, quando ritenuto scadente, diventava “frutta marcia”. Per individuare i panetti si faceva riferimento a “Mario” o al “gioco”, con riferimento a una partita di hashish con su impressa l’immagine di un noto videogioco.